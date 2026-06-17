Мужчина склонял родственников к терроризму и услышал приговор
Московская прокуратура сообщила о вынесении приговора в отношении 54-летнего Рагима Фараджова. Суд признал его виновным по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности») и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы с дополнительным штрафом в 400 тысяч рублей.
Как установило следствие, в 2022-2023 годах Фараджов целенаправленно вовлекал своих знакомых и родственников в деятельность организации, признанной Верховным судом РФ террористической и запрещённой на территории страны. По решению суда, первые четыре года срока осуждённый проведёт в тюрьме, оставшуюся часть — в исправительной колонии строгого режима.
Приговор пока не вступил в законную силу. Его можно обжаловать.
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