Мужчина склонял родственников к терроризму и услышал приговор

17 июня 2026, 21:04

Мужчина получил 12 лет колонии за склонение родственников к терроризму

Фото: istockphoto/Serhii Ivashchuk

Московская прокуратура сообщила о вынесении приговора в отношении 54-летнего Рагима Фараджова. Суд признал его виновным по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности») и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы с дополнительным штрафом в 400 тысяч рублей.