Кировский участник бойцовской лиги получил срок за пропаганду терроризма
В Кирове суд вынес приговор участнику местного бойцовского клуба Матвею Леванову. Как сообщает региональное управление ФСБ, его осудили на пять лет колонии общего режима за пропаганду терроризма и хулиганство.
По данным следствия, 23 февраля 2025 года пьяный Леванов подошел к посетителям развлекательного заведения, размахивая ножом. Сделавшей замечание женщине он попытался нанести удар. Также мужчина демонстрировал татуировку с символикой запрещенной в РФ террористической организации и публично оправдывал терроризм.
В отношении Леванова возбудили уголовные дела по соответствующим статьям. Ранее в Telegram-каналах появилось видео, где Леванов у клуба в Кирове выкрикивает нацистские лозунги, выступает против действий российской армии на Украине и проявляет агрессию к жене участника СВО.
После скандала бойцовский клуб исключил его из своих рядов, заявив, что Леванов не разделяет поддерживаемые клубом ценности.
