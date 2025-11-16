Достижения.рф

Россиянина Тютяева задержали в Таиланде по подозрению в сбыте кокаина

Фото: istockphoto/Prasit Supho

Туристическая полиция Пхукета задержала россиянина по подозрению в продаже кокаина через мессенджер Telegram. Заявление ведомства приводит ТАСС.



Под прикрытием полицейский вступил в группу, заказал наркотик и договорился о встрече. В ходе засады задержали 31‑летнего гражданина России Антона Тютяева, при обыске у него обнаружили кокаин.

При проверке документов выяснилось, что у задержанного действовала студенческая виза частной местной школы.

Полицейские выдвинули ему обвинение в сбыте наркотиков и доставили в участок для дальнейших разбирательств.

Никита Кротов

