Две жительницы Челябинской области погибли от отравления сочинской чачей

Фото: медиасток.рф

Две женщины из Челябинской области скончались после употребления самодельной чачи, приобретённой на рынке в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости.



Подруги 35 и 37 лет, вернувшиеся из Сочи в конце июля, распивали купленный напиток в городе Коркине. Первая женщина скончалась 1 августа в квартире, вторая — в ночь с 1 на 2 августа в больнице Челябинска.

Ранее МВД РФ подтвердило гибель троих человек, которые пили суррогатный алкоголь. По данным официального представителя ведомства Ирины Волк, задержаны две жительницы Краснодарского края, подозреваемые в продаже опасной продукции на рынке «Казачий» в Сочи.

Также, по данным телеграм-канала SHOT, от сочинской чачи скончались супруги из Комсомольска-на-Амуре. У пары осталось двое несовершеннолетних детей.

Анастасия Чубина

