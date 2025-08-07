Две жительницы Челябинской области погибли от отравления сочинской чачей
Две женщины из Челябинской области скончались после употребления самодельной чачи, приобретённой на рынке в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости.
Подруги 35 и 37 лет, вернувшиеся из Сочи в конце июля, распивали купленный напиток в городе Коркине. Первая женщина скончалась 1 августа в квартире, вторая — в ночь с 1 на 2 августа в больнице Челябинска.
Ранее МВД РФ подтвердило гибель троих человек, которые пили суррогатный алкоголь. По данным официального представителя ведомства Ирины Волк, задержаны две жительницы Краснодарского края, подозреваемые в продаже опасной продукции на рынке «Казачий» в Сочи.
Также, по данным телеграм-канала SHOT, от сочинской чачи скончались супруги из Комсомольска-на-Амуре. У пары осталось двое несовершеннолетних детей.
