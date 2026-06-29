Россиянина удерживали в рабстве и продали за четыре коробки колбасы
В Ставрополе арестовали обвиняемую по делу о работорговле. Об этом сообщила пресс-служба краевых судов.
По версии следствия, женщина действовала в составе организованной преступной группы. Злоумышленники присмотрели мужчину, который не имел социальных связей и близких родственников, а также злоупотреблял алкоголем. Они похитили его и удерживали в частном доме против воли, заставляя выполнять физическую работу.
Позже участники ОПГ продали мужчину за четыре коробки колбасной продукции. Факт торговли людьми вскрылся, и в отношении преступников возбудили дело о купле-продаже человека, совершённой с угрозой применения насилия.
Ленинский районный суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Постановление пока в законную силу не вступило.
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