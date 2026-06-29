Россиянина удерживали в рабстве и продали за четыре коробки колбасы

29 июня 2026, 16:06

В Ставрополе арестовали женщину за торговлю людьми в составе ОПГ

Фото: iStock/Sergei-Q

В Ставрополе арестовали обвиняемую по делу о работорговле. Об этом сообщила пресс-служба краевых судов.