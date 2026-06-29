Российский пенсионер попал под грузовой поезд и выжил

29 июня 2026, 15:23

В Хабаровске грузовой поезд сбил пенсионера

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

В Хабаровске грузовой поезд сбил пенсионера, который переходил железнодорожные пути в не предназначенном для этого месте. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры в своем телеграм-канале.