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Российский пенсионер попал под грузовой поезд и выжил

В Хабаровске грузовой поезд сбил пенсионера
Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

В Хабаровске грузовой поезд сбил пенсионера, который переходил железнодорожные пути в не предназначенном для этого месте. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры в своем телеграм-канале.



По данным ведомства, все произошло 29 июня на 8549-м километре Дальневосточной железной дороги, недалеко от станции Красная Речка. После инцидента пострадавшего экстренно госпитализировали.

Сейчас следователи проводят проверку по статье 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Надзорный орган, в свою очередь, оценивает действия локомотивной бригады и меры по предупреждению подобных происшествий.

Ранее сообщалось, что водитель иномарки погиб в аварии с поездом под Хабаровском.

Лидия Пономарева

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