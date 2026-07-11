Россиянина везде заблокировали, но он сделал жене 4000 переводов с одной целью

11 июля 2026, 16:30

В Красноярском крае мужчина сделал жене 4000 переводов по десять рублей

Фото: istockphoto/ArtemSam

Жительница Ачинска в Красноярском крае Анастасия рассказала о длительном психологическом давлении со стороны экс-супруга. По ее словам, в начале отношений мужчина, представившийся сиротой, вел себя как заботливый партнер и активно мечтал о детях, однако после ее беременности его поведение кардинально изменилось.