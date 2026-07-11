Россиянина везде заблокировали, но он сделал жене 4000 переводов с одной целью
Жительница Ачинска в Красноярском крае Анастасия рассказала о длительном психологическом давлении со стороны экс-супруга. По ее словам, в начале отношений мужчина, представившийся сиротой, вел себя как заботливый партнер и активно мечтал о детях, однако после ее беременности его поведение кардинально изменилось.
Как сообщает Telegram-канал Mash, будущий отец начал манипулировать женщиной: сначала он заявил о якобы обнаруженной опухоли мозга и потребовал оформить кредит на лечение, а затем выгнал беременную супругу из дома, забрав ключи. Анастасия подала на развод на седьмом месяце беременности, но даже после этого преследования не прекратились.
После того как женщина заблокировала мужчину во всех соцсетях, тот нашел нестандартный способ поддерживать контакт — за три года он осуществил около четырех тысяч банковских переводов по десять рублей (в сумме примерно 40 тыс. рублей). В комментариях к каждому платежу он чередовал угрозы физической расправы, оскорбления, признания в любви и просьбы о воссоединении.
Кроме того, злоумышленник четыре раза подавал в полицию заявления о безвестном исчезновении жены и ребенка, хотя те находились дома. В настоящее время через суд он добивается права на общение с сыном. Несмотря на шесть обращений Анастасии в правоохранительные органы, уголовное дело до сих пор не возбудили.
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