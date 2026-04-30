Достижения.рф

Россиянин перевел деньги и попал под статью

Мужчину под Липецком задержали после перевода денег в иностранную организацию
Фото: istockphoto/vladans

В Липецкой области сотрудники ФСБ задержали 39-летнего местного жителя по подозрению в финансировании организации, признанной нежелательной на территории России. Как сообщили «Ленте.ру» в региональном следственном управлении СК России, в отношении мужчины возбудили уголовное дело.



По версии следствия, в феврале 2024 года липчанин, зная о запрете деятельности иностранной организации в РФ, перевел деньги на счет сборщика средств для обеспечения ее работы. Противоправную деятельность выявили и пресекли силовики.

При обыске в квартире задержанного изъяли средства связи, через которые осуществлялись переводы, а также литературу из федерального списка экстремистских материалов. В настоящее время следователи продолжают процессуальные действия для закрепления доказательств.

Ранее российского чиновника арестовали за финансирование иностранной армии.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0