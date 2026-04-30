Россиянин перевел деньги и попал под статью
В Липецкой области сотрудники ФСБ задержали 39-летнего местного жителя по подозрению в финансировании организации, признанной нежелательной на территории России. Как сообщили «Ленте.ру» в региональном следственном управлении СК России, в отношении мужчины возбудили уголовное дело.
По версии следствия, в феврале 2024 года липчанин, зная о запрете деятельности иностранной организации в РФ, перевел деньги на счет сборщика средств для обеспечения ее работы. Противоправную деятельность выявили и пресекли силовики.
При обыске в квартире задержанного изъяли средства связи, через которые осуществлялись переводы, а также литературу из федерального списка экстремистских материалов. В настоящее время следователи продолжают процессуальные действия для закрепления доказательств.
Читайте также: