Россиянин перевел деньги и попал под статью

30 апреля 2026, 15:00

Мужчину под Липецком задержали после перевода денег в иностранную организацию

Фото: istockphoto/vladans

В Липецкой области сотрудники ФСБ задержали 39-летнего местного жителя по подозрению в финансировании организации, признанной нежелательной на территории России. Как сообщили «Ленте.ру» в региональном следственном управлении СК России, в отношении мужчины возбудили уголовное дело.