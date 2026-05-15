Несогласный с СВО пермяк перевел деньги ВСУ и попал под статью
В Перми сотрудники УФСБ России совместно с коллегами из Пензенской области пресекли противоправную деятельность местного жителя. Об этом пишет РИА Новости.
По данным следствия, мужчина, не согласный с проведением специальной военной операции, перевел деньги на криптовалютный кошелек. Он использовался для сбора средств в пользу украинских вооруженных формирований.
В отношении гражданина РФ возбудили уголовное дело по статье 275 УК России («Государственная измена»). В управлении ФСБ подчеркнули, что максимальное наказание предусматривает пожизненное лишение свободы.
Ранее подобная история произошла с охранником из Пензы. О ней стало известно в середине марта.
