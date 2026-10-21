Турагент из Петербурга украла у клиентов миллионы, чтобы оплатить свои кредиты
Глава турагентства из Петербурга украла у клиентов миллионы рублей, чтобы оплатить свои кредиты. Подробности приводит Telegram-канал Baza.
Клиентка Наталья рассказала, что заплатила агентству Sunny Holidays более одного миллиона рублей за отдых в отеле Maxx Royal в Кемере для семьи с ребёнком. Люди должны были вылететь 8 октября, но глава агентства Юлия не прислала документы, а затем заявила, что оператор не подтвердил бронь и вылет переносится.
Организатор несколько раз называла новые даты, но семья так и не поехала. Вместо этого турагент позвонила Наталье в слезах, пожаловалась на проблемы и предложила подписать гарантийное соглашение о возврате средств.
Другие пострадавшие клиенты Sunny Holidays бронировали туры во Вьетнам, Турцию и Дубай, но никуда не поехали. Юлия тоже предложила им лишь гарантийные договоры на возврат денег. Отмечается, что на девушке «висит» не менее 1,77 млн рублей задолженностей и исполнительских сборов по кредитам и другим взысканиям.
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