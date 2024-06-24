Участниц шоу «Пацанки» избили в московском баре

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Участницы пятого сезона реалити-шоу «Пацанки» пострадали при потасовке в баре на Покровском бульваре в центре Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник из правоохранительных органов.
Инцидент произошел в заведении Mono Bar. Между девушками и посетителем бара разгорелся конфликт, который быстро перерос в драку. Бэлла Кузнецова и Костья Купер несколько раз получили удары кулаками. Кузнецовой потребовалась медицинская помощь.
С девушками также отдыхали три подруги, всех участниц доставили в территориальный отдел полиции. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются, заявили в ведомстве.
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