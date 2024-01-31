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В Москве мигрант чуть не застрелил женщину и при задержании применил насилие к полицейскому

СК: В Москве мигрант предстанет перед судом за применения насилия к полицейскому
31 января 2024, 11:46
Фото: istock / Dzurag

Фото: istock / Dzurag

Перед судом предстанет мигрант, обвиняемый в хулиганстве и применении насилия в отношении полицейского на севере Москвы. Об этом сообщает Телеграм-канал столичного Следственного комитета.


По версии следствия, 28 октября 2023 года 23-летний пьяный гражданин Республики Таджикистан находился на остановке общественного транспорта на улице Софьи Ковалевской. Мужчина выражал неуважение к обществу, нецензурно выражался и размахивал пистолетом в сторону находящихся рядом людей. Он выстрелил в асфальт и пуля отрикошетила в женщину с маленьким ребенком. Затем мужчина сбежал. Его быстро нашли и задержали, в ходе задержания он применил физическую силу в отношении сотрудника полиции.

Мужчине вменяют ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и четырех эпизодов ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Свою вину фигурант не признал.

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Экспертиза установила, что Ил-76 сбила ракета ПВО западного производства
31 января 2024, 12:32

Следственный комитет РФ

Экспертиза выявила, что военный самолет Ил-76 был сбит ракетой противовоздушной обороны западного производства. Об этом информирует РИА Новости в экстренных службах.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что киевский режим просчитался, приказав сбить российский самолет Ил-76. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Военный самолёт Ил-76 потерпел крушение около белгородского села Яблоново 24 января. На борту судна находились 65 украинских пленных, которых везли в Белгород для обмена на российских солдат. В результате крушения все погибли, включая шестерых членов экипажа и троих сопровождающих. Изначально СМИ Украины написали, что самолёт сбили ВСУ, но, после того, как стало понятно, что на борту находились их же граждане, эти новости их украинских информагентств были удалены или отредактированы.

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Губернатор Петербурга прокомментировал ЧП в городе
Беглов: на промышленной площадке в Петербурге произошло ЧП
31 января 2024, 12:17

Фото: сайт Кремля

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал хлопок, который слышали жители города. По его словам, ЧП произошло на промышленной площадке в Невском районе.
«Ночью жители кварталов в районе Глухоозерского шоссе слышали громкий хлопок. На промышленной площадке в Невском районе произошел инцидент, потребовавший внимания силовых ведомств», - написал Беглов в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что во время инцидента никто не пострадал. Также не нанесен существенный вред имуществу.

По словам губернатора, сейчас на месте проводятся следственные мероприятия. А городская администрация работает во взаимодействии с правоохранительными органами.

Напомним, беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины (ВСУ) упал на территории завода «Невский мазут» в Санкт-Петербурге. Взрыв на Глухоозёрском шоссе произошёл в районе четырёх часов утра 31 января.

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Послушника российского монастыря задержали за совершенное в 1995 году убийство
Под Тверью задержали послушника монастыря за убийство 29-летней давности
31 января 2024, 12:13

Фото: istock / choochart choochaikupt

В Тверской области задержан послушник монастыря, который убил жителя Санкт-Петербурга 29 лет назад. Об этом информирует РЕН ТВ, ссылаясь на источник.

Собеседник агентства рассказал, что в январе 1995 года на улице Королева был обнаружен мертвый мужчина. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что его ранили ножом в грудь. Помимо этого, у него были повреждены артерии.

Было возбуждено дело, но установить лично убийцы не удалось.

Через 29 лет полицейские задержали 60-летнего послушника монастыря. Отмечается, что мужчина ранее был судим за кражу, расправу и грабеж, но в 2007 году вышел из места отбывания наказания.

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В петербургском аэропорту Пулково вводился план «Ковёр»
31 января 2024, 12:04

Фото: istockphoto/alexflower

В международном аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге 31 января вводились временные ограничения на взлёт и посадку самолётов. План «Ковёр» действовал с 3:53 до 5:11 по московскому времени.
По сообщению пресс-службы воздушной гавани, в настоящее время все ограничения сняты и аэропорт работает в штатном режиме. Количество рейсов, которых затронули временные изменения в работе Пулково, не уточняется. Известно, что на табло аэровокзала появлялась информация об опоздании на три часа самолёта из Душанбе.

Ранее местные телеграм-каналы сообщали о сбитом беспилотнике над Колпино, которое, так же, как и Пулково, расположено к югу от города. Дрон был поражён ракетой ЗРК «Триумф» около 4:20 утра, однако сумел долететь до Невского района Северной столицы и упал на территории завода «Невский мазут». Позже губернатор Санкт-Петербурга Алексей Беглов, не упоминая БПЛА, сообщил в своём телеграм-канале об инциденте «на промышленной площадке».

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В Воскресенске разоблачили хозяйку «резинового» частного дома
31 января 2024, 10:55

Фото: Фотобанк МО/Пелагия Тихонова

45-летнюю женщину, предоставлявшую иностранцам фиктивную регистрацию на своей жилплощади, выявила полиция городского округа Воскресенск, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что 45-летняя владелица частного дома в селе Новлянское поставила на миграционный учёт 18 иностранцев, однако в реальности не предоставила им место для проживания», — говорится в сообщении.
Против женщины заведено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания», нарушительнице грозит штраф до 500 тысяч рублей или срок до трёх лет.

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Боец джиу-джитсу проломил череп подростку в Москве

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#воскресенск
#криминал
#полиция
#регистрация
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Боец джиу-джитсу проломил череп подростку в Москве
Боец джиу-джитсу проломил череп подростку, пинавшему машины в Москве
31 января 2024, 10:31

Фото: iStock/mrohana

Боец джиу-джитсу проломил череп старшекласснику в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что инцидент произошёл вечером. 38-летний спортсмен возвращался домой в районе Солнцево. На парковке он обнаружил подростка, который пинал и стучал руками по стоящим автомобилям. Мужчина сделал замечание старшекласснику, однако это не исправило ситуацию. После этого боец-джиу-джитсу не выдержал и ударил парня сначала ногой, а потом ещё три раза стукнул по голове. После этого скрылся.

17-летнего подростка экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом черепа.

На следующие сутки мужчина был задержан. в его отношении возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. За избиение подростка ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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#избиение
#москва
#подросток
#спортсмены
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В Подмосковье подростки ногами избили девочку в коньках и попали на видео
31 января 2024, 09:49

Фото: iStock/Motortion

В подмосковном городе Щелково группа подростков избила девочку. Телеграм-канал «Щелково LIVE» опубликовал соответствующее кадры, на которых видно, как подростки наносят удары ногами.
На опубликованном видео школьница в коньках идёт по асфальту, когда группа подростков преграждает ей дорогу. Один из них бьёт девочку в живот и бросает фаер. Школьница падает в сугроб, после чего пытается убежать, но злоумышленники её настигают и продолжают избивать.




По информации «Ленты.ру», подмосковная прокуратура уже отреагировала на инцидент. Уточняется, что избитой девочке 14 лет, личности обидчиков устанавливаются. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

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#уголовное дело
#прокуратура
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#инцидент
#школьница
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В Подмосковье поймали банду квартирных воров
31 января 2024, 09:24

Фото: Фотобанк МО/Артём Рязанцев

Группу из трёх рецидивистов, промышлявших квартирными кражами, задержали в Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, два преступника проникли днём в один из многоквартирных домов в Жуковском при помощи универсального ключа от домофона, выбрали квартиру, позвонили в дверь и убедились, что дома никого нет, а затем вскрыли замок отмычкой. Из квартиры они вынесли драгоценности и деньги на общую сумму более 500 тысяч рублей, а потом скрылись на машине, в которой их ждал третий участник банды», — говорится в сообщении.
Подозреваемых задержали в Коломне. Ими оказались ранее судимые жители Ивановской области 44, 38 и 37 лет. В их машине полицейские обнаружили часть украденного, а также набор отмычек. В ходе следствия было установлено, что банда тем же способом обворовала ещё две квартиры — в Орехово-Зуеве и Мытищах. Сейчас полиция выясняет, есть ли на счету задержанных и другие преступления, а также устанавливает возможных сообщников.

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#криминал
#полиция
#подмосковье
#московская область
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Учительница занялась сексом со школьницей и избежала тюрьмы благодаря ученикам
NYP: Учительница из США избежала тюрьмы за совращение школьницы
31 января 2024, 09:13

Фото: istock / Igor Vershinsky

В США учительница рисования из штата Нью-Джерси смогла избежать тюрьмы за совращение 17-летней школьницы. Об этом пишет New York Post.

45-летyнюю Кристин Кнудсе арестовали в сентябре 2021 года за то, что занималась интимом с ученицей школы, в которой работала, в 2017 году. Помимо этого, она с девочкой употребляла какие-то «опасные вещества».

Учительница, которая преподавала больше 20 лет, признала вину. Помимо этого, суд учел письма ее бывших учеников, которые заявляли, что Кнудсен «оказывала на них положительное влияние». Адвокат женщины отметил, что она начала запретные отношения с несовершеннолетней из-за трудной в жизни и злоупотребления психоактивными веществами.

Суд приговорил ее к трем годам условного заключения и пожизненному нахождению под надзором властей. Если она нарушит условия надзора, то отправится в тюрьму. Кнудсен также внесли в список лиц, совершивших половые преступления и запретили общаться с пострадавшей.

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