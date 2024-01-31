В Москве мигрант чуть не застрелил женщину и при задержании применил насилие к полицейскому

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Перед судом предстанет мигрант, обвиняемый в хулиганстве и применении насилия в отношении полицейского на севере Москвы. Об этом сообщает Телеграм-канал столичного Следственного комитета.
По версии следствия, 28 октября 2023 года 23-летний пьяный гражданин Республики Таджикистан находился на остановке общественного транспорта на улице Софьи Ковалевской. Мужчина выражал неуважение к обществу, нецензурно выражался и размахивал пистолетом в сторону находящихся рядом людей. Он выстрелил в асфальт и пуля отрикошетила в женщину с маленьким ребенком. Затем мужчина сбежал. Его быстро нашли и задержали, в ходе задержания он применил физическую силу в отношении сотрудника полиции.
Мужчине вменяют ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и четырех эпизодов ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Свою вину фигурант не признал.
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Алина Юрчак