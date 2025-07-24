Россиянина задержали за незаконное пересечение границы США
Россиянина задержали в США по обвинению в незаконном пересечении границы, следует из материалов федерального суда округа Аризона, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Отмечается, что гражданин России Дмитрий Горелов был задержан пограничной службой США 17 июля этого года в районе города Сан-Луис в штате Аризона. Мужчину обвиняют в незаконном проникновении на территорию Штатов без прохода официальных пунктов пропуска и иммиграционного контроля.
В ходе допросов Горелов сообщил, что собирался добраться до Филадельфии.
Мужчине предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы США, что квалифицируется как правонарушение.
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