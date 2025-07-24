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Россиянина задержали за незаконное пересечение границы США

Фото: медиасток.рф

Россиянина задержали в США по обвинению в незаконном пересечении границы, следует из материалов федерального суда округа Аризона, с которыми ознакомилось РИА Новости.



Отмечается, что гражданин России Дмитрий Горелов был задержан пограничной службой США 17 июля этого года в районе города Сан-Луис в штате Аризона. Мужчину обвиняют в незаконном проникновении на территорию Штатов без прохода официальных пунктов пропуска и иммиграционного контроля.

В ходе допросов Горелов сообщил, что собирался добраться до Филадельфии.

Мужчине предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы США, что квалифицируется как правонарушение.

Анастасия Чинкова

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