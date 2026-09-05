Россиянина заподозрили в двойном убийстве
В Свердловской области правоохранители задержали 34-летнего мужчину из города Тавда, которого подозревают в двойном убийстве. Об этом стало известно 5 сентября.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ, трагедия произошла в ночь на 4 число. В крытом дворе одного из частных домов нашли тела двух местных жительниц с явными следами насильственных травм.
Благодаря оперативным действиям следователей и криминалистов личность предполагаемого преступника установили в кратчайшие сроки. В настоящее время в отношении фигуранта возбудили уголовное производство, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и мотивы злоумышленника.
Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.
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