Россиянина заподозрили в двойном убийстве

05 сентября 2026, 12:48

Россиянина заподозрили в убийстве двух женщин в Свердловской области

Фото: медиасток.рф

В Свердловской области правоохранители задержали 34-летнего мужчину из города Тавда, которого подозревают в двойном убийстве. Об этом стало известно 5 сентября.