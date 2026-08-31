Ревнивец убил девушку, подмешав яд в газировку
Жительница Индии скончалась после того, как ее возлюбленный подмешал яд в газированный напиток. Об этом сообщает издание The Times of India.
Трагедия произошла в районе Чембур в городе Мумбаи. Родственники нашли 24-летнюю Вишнумайю без сознания и доставили в больницу, однако спасти ее не удалось — в ночь на 26 августа она умерла.
В ходе расследования полиция выяснила, что к смерти девушки причастен ее парень Ашиш Магар. Мужчина заподозрил ее в измене и решил отомстить: он добавил ядовитое вещество в бутылку с газировкой и дал ее избраннице.
Правоохранители опросили знакомых пары, после чего задержали подозреваемого. В настоящее время он находится под стражей.
Ранее сообщалось, что в Индии директор школы изнасиловал 11-летнюю девочку.
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