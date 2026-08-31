Ревнивец убил девушку, подмешав яд в газировку

31 августа 2026, 16:58

Житель Мумбаи убил свою девушку газировкой с ядом из ревности

Фото: iStock/Lemon_tm

Жительница Индии скончалась после того, как ее возлюбленный подмешал яд в газированный напиток. Об этом сообщает издание The Times of India.