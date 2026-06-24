Россиянин полтора года совращал четырех девочек
46-летний житель Астраханской области предстал перед судом за совращение четырех школьниц. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
По версии следствия, в период с сентября 2022 по март 2024 года мужчина вел в социальных сетях интимные переписки с четырьмя девочками в возрасте от 13 до 15 лет. Кроме того, педофил предлагал им совершить действия сексуального характера и вступить с ним в половую связь.
Фигуранта признали виновным в развратных действиях, совершенных в отношении двух или более лиц, и хранении порнографических изображений несовершеннолетних. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Ранее житель Артема признался в совращении пяти 11-летних девочек.
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