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Россиянин полтора года совращал четырех девочек

Под Астраханью педофил получил 12 лет за совращение четырех девочек
Фото: iStock/YakobchukOlena

46-летний житель Астраханской области предстал перед судом за совращение четырех школьниц. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.



По версии следствия, в период с сентября 2022 по март 2024 года мужчина вел в социальных сетях интимные переписки с четырьмя девочками в возрасте от 13 до 15 лет. Кроме того, педофил предлагал им совершить действия сексуального характера и вступить с ним в половую связь.

Фигуранта признали виновным в развратных действиях, совершенных в отношении двух или более лиц, и хранении порнографических изображений несовершеннолетних. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее житель Артема признался в совращении пяти 11-летних девочек.

Лидия Пономарева

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