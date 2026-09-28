Россиянина заставили копать себе могилу в лесу
Суд вынес приговор жителю Калужской области, который вместе с сообщниками пытался расправиться с незнакомцем. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
По версии следствия, все произошло в июне 2025 года в городе Балабаново. Фигурант действовал в составе организованной группы, целью которой было хищение телефона и расправа над человеком.
Для этого участники ОПГ пригласили незнакомого мужчину выпить в лесополосу. Там на него напали и избивали разными предметами, в том числе лопатой и шампуром. После этого пострадавшего заставили копать себе могилу, но в какой-то момент он потерял сознание. Решив, что довели дело до конца, злоумышленники скрылись.
Очнувшись, потерпевший обратился в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. В отношении трех мужчин возбудили уголовные дела, материалы организатора выделили в отдельное производство. Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима.
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