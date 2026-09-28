Россиянина заставили копать себе могилу в лесу

28 сентября 2026, 11:18

Под Калугой осудили мужчину, заставившего незнакомца копать себе могилу

Фото: iStock/Lucia Gajdosikova

Суд вынес приговор жителю Калужской области, который вместе с сообщниками пытался расправиться с незнакомцем. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.