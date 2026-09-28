Свыше 140 тысяч жителей Приморья остались без холодной воды из-за аварии

28 сентября 2026, 05:51

Фото: iStock/coffeekai

В Приморье из-за аварии на электростанции без холодной воды остались свыше 140 тысяч жителей Владивостока и Артема. Об этом сообщили в прокуратуре Приморского края.





Ранее пресс-служба КГУП «Приморский водоканал» пояснила, что утром в понедельник из-за отсутствия питания насосных станций холодное водоснабжение прекратилось в Артеме, Владивостоке и Надеждинском районе. Восстановить подачу воды планируют ориентировочно к 18:00 по местному времени (11:00 мск).



«В результате отключения подстанции 110 кВ «Штыково» ПАО «ДРСК» прекращена работа насосных станций «Новая», «Центральная», «Заречная» и «Подгороденка» Приморского водоканала», — говорится в сообщении прокуратуры.