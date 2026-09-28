Свыше 140 тысяч жителей Приморья остались без холодной воды из-за аварии
В Приморье из-за аварии на электростанции без холодной воды остались свыше 140 тысяч жителей Владивостока и Артема. Об этом сообщили в прокуратуре Приморского края.
Ранее пресс-служба КГУП «Приморский водоканал» пояснила, что утром в понедельник из-за отсутствия питания насосных станций холодное водоснабжение прекратилось в Артеме, Владивостоке и Надеждинском районе. Восстановить подачу воды планируют ориентировочно к 18:00 по местному времени (11:00 мск).
«В результате отключения подстанции 110 кВ «Штыково» ПАО «ДРСК» прекращена работа насосных станций «Новая», «Центральная», «Заречная» и «Подгороденка» Приморского водоканала», — говорится в сообщении прокуратуры.Прокуратура взяла аварийно-восстановительные работы на контроль. Ведомство проверит, как соблюдаются требования к содержанию сетей электроснабжения и водоснабжения, и оценит сроки устранения аварии.