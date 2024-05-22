Жители Ростовской области требуют смертной казни для убийцы 9-летней девочки

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На похоронах убитой под Ростовом-на-Дону девятилетней девочки люди потребовали вернуть смертную казнь и вынести соответствующий приговор убийце ребёнка.
Напомним, что 17 мая в Ростовской области водитель эвакуатора похитил девочку, возвращающуюся из школы домой. Он заманил её в машину и увёз в поле, где полицейские и обнаружили тело ребёнка спустя несколько часов.
В воскресенье 19 мая прошли похороны, на которых собралось свыше тысячи неравнодушных граждан. Один из местных жителей отметил, что после выхода на свободу многие преступники вновь берутся за старое, поэтому следует принять более кардинальные меры. В частности, он предложил возобновить смертную казнь, отмечает «Царьград».
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Анастасия Чинкова