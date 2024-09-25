Россиянину дали 25,5 лет за поджог двух военкоматов в Подмосковье по заданию СБУ

Видео: пресс-служба УФСБ РФ по Москве и Московской области
Гражданина России Ивана Недильского признали виновным в поджоге двух военных комиссариатов на территории Подмосковья и осквернении военных мемориалов в Смоленской области по заданию СБУ и осудили на 26 лет лишения свободы. Приговор вынес 2-й Западный окружной военный суд. Апелляционный военный суд сократил срок лишения свободы до 25 с половиной лет. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Москве и Московской области.
«Следствие установило, что Недильский был завербован СБУ в 2022 году. Он собирал и передавал информацию об объектах транспортной и иной инфраструктуры в Подмосковье и Смоленской области для подготовки диверсий, осквернил мемориал в честь освобождения Смоленщины от немецко-фашистских оккупантов и памятник «Скорбящая мать» в Смоленской области, а также устроил поджог двух подмосковных военкоматов», — говорится в сообщении.Первый поджог был совершён 12 июля 2022 года: Недильский бросил бутылку с зажигательной смесью в задние военного комиссариата в Можайске. А 15 сентября того же года он поджог окно и бросил бутылку с зажигательной смесью в здание, где находится военно-учетный стол администрации городского округа Шаховская. 16 сентября Недильского задержали.
Отмечается, что Иван Недильский был осуждён по статьям «Государственная измена», «Покушение на террористический акт», «Участие в террористическом сообществе» и «Вандализм».
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Лев Каштанов