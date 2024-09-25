В Австрии отец пытался свалить вину в серии ограблений на 14-летнего сына

В Австрии осудили мужчину, который вместе со своим 14-летним сыном и его другом-подростком совершил серий ограблений, а потом попытался свалить вину на них. Об этом пишет Kronen Zeitung. Мужчина заявлял, что именно дети убедили его пойти на грабеж.