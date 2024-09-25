В Австрии отец пытался свалить вину в серии ограблений на 14-летнего сына

Фото: iStock/sqback
В Австрии осудили мужчину, который вместе со своим 14-летним сыном и его другом-подростком совершил серий ограблений, а потом попытался свалить вину на них. Об этом пишет Kronen Zeitung. Мужчина заявлял, что именно дети убедили его пойти на грабеж.
По данным издания, 34-летний житель Вены спланировал и осуществил семь вооруженных ограблений табачных киосков и заправок. Его 14-летний сын и его 17-летний товарищ занимались основной работой, а сам мужчина ждал их в машине, а после оперативно увозил.
Отмечается, что грабители успели награбить около 1500 евро (примерно 155 тысяч рублей).
Во время заседания отец вместе с адвокатом пытались убедить судью, что именно подростки уговорили его.
Читайте также:
В Лос-Анджелесе неизвестные захватили автобус, там могут быть заложники
«Страшно вызывать скорую»: медика из Подмосковья обвинили в склонении 17-летней, подробности
В Люберцах врачи раздавили младенцу голову во время сложных родов
Отмечается, что грабители успели награбить около 1500 евро (примерно 155 тысяч рублей).
Во время заседания отец вместе с адвокатом пытались убедить судью, что именно подростки уговорили его.
«Обвиняемому не нужны были бы двое детей для подобных преступлений. Все в точности наоборот: эти двое подбили его на это», — пояснял адвокат.Однако суд все же приговорил мужчину к лишению свободы.
Читайте также:
В Лос-Анджелесе неизвестные захватили автобус, там могут быть заложники
«Страшно вызывать скорую»: медика из Подмосковья обвинили в склонении 17-летней, подробности
В Люберцах врачи раздавили младенцу голову во время сложных родов
Данил Пономарев