В Лос-Анджелесе неизвестные захватили автобус, там могут быть заложники

Фото: iStock/Lubo Ivanko
В Лос-Анджелесе, по предварительным данным, захвачен пассажирский автобус с заложниками. Об этом сообщает издание Newsweek.
Отмечается, что в настоящее время автобус окружили сотрудники полиции. Водители и пассажиры могут находиться в заложниках.
На опубликованных в сети кадрах с места события видно автобус, напротив которого стоят несколько машин полиции, сами правоохранители из полицейского управления Лос-Анджелеса, а также вооружённые спецназовцы.
Ранее сообщалось, что в Саратовской области двое мужчин похитили женщину на её же автомобиле. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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На опубликованных в сети кадрах с места события видно автобус, напротив которого стоят несколько машин полиции, сами правоохранители из полицейского управления Лос-Анджелеса, а также вооружённые спецназовцы.
Ранее сообщалось, что в Саратовской области двое мужчин похитили женщину на её же автомобиле. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова