05 января 2026, 06:54

NDTV: жительница Индии попыталась отрезать половой орган любовнику

Фото: iStock/ipopba

25‑летняя женщина напала на своего любовника и попыталась нанести ему увечья интимных органов. Инцидент произошёл в индийском Мумбаи.