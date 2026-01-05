Жительница Индии попыталась отрезать половой орган любовнику
25‑летняя женщина напала на своего любовника и попыталась нанести ему увечья интимных органов. Инцидент произошёл в индийском Мумбаи.
Как сообщает телеканал NDTV, между ними на протяжении 6–7 лет сохранялись тайные романтические отношения, но оба состояли в официальных браках. Женщина настойчиво требовала, чтобы её приятель разорвал семейные узы и женился на ней.
Осенью 2025 года мужчина попытался прекратить отношения, однако преступница начала угрожать ему по телефону. После возвращения в Мумбаи 19 декабря он старался избегать любых контактов с любовницей.
В новогоднюю ночь подозреваемая заманила мужчину к себе домой под предлогом вручения подарка. Она попросила его раздеться и спустя несколько мгновений напала на жертву с ножом. Удар пришёлся по гениталиям. Пострадавший, несмотря на тяжёлое кровотечение, смог добраться до дома. Оттуда его экстренно доставили в больницу.
Нападавшая скрылась с места преступления. Местные правоохранительные органы возбудили уголовное дело и объявили ревнивицу в розыск.
