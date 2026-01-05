Поезд насмерть сбил мужчину и двух детей в Иркутской области
В Иркутской области на перегоне Усолье‑Сибирское — Мальта Восточно‑Сибирской железной дороги произошло смертельное ДТП. Грузовой поезд сбил мужчину и двух детей.
Как сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, взрослый не реагировал на предупреждающие звуковые сигналы. Машинист предпринял попытку экстренного торможения, однако избежать столкновения не удалось.
В результате удара все трое скончались от полученных травм. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые проводят необходимые следственные действия и устанавливают все обстоятельства трагедии.
