Поезд насмерть сбил мужчину и двух детей в Иркутской области

Фото: Telegram @vm_sut

В Иркутской области на перегоне Усолье‑Сибирское — Мальта Восточно‑Сибирской железной дороги произошло смертельное ДТП. Грузовой поезд сбил мужчину и двух детей.



Как сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, взрослый не реагировал на предупреждающие звуковые сигналы. Машинист предпринял попытку экстренного торможения, однако избежать столкновения не удалось.

В результате удара все трое скончались от полученных травм. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые проводят необходимые следственные действия и устанавливают все обстоятельства трагедии.

Ранее в Забайкалье столкнулись два грузовика. Жертвой аварии стал один из водителей.

Александр Огарёв

