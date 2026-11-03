Россиянину продали машину из Китая с «нелегальным мигрантом»

03 ноября 2026, 21:21

Россиянину продали китайскую машину с живым котом

Фото: istockphoto/blinow61

Курьезный инцидент произошел с гражданином России, который приобрел машину в Китае. Покупатель получил автомобиль с неожиданным «сюрпризом» — живым котом, сообщает Telegram-канал «Что там, Москва?».