Россиянину продали машину из Китая с «нелегальным мигрантом»
Курьезный инцидент произошел с гражданином России, который приобрел машину в Китае. Покупатель получил автомобиль с неожиданным «сюрпризом» — живым котом, сообщает Telegram-канал «Что там, Москва?».
На опубликованном видео растерянное животное с окрасом, напоминающим табби или бенгальский тип, мечется в подкапотном пространстве и отказывается покидать транспортное средство. Сотрудники автосервиса дважды пытались достать кота, однако он каждый раз убегал и прятался в новом месте.
По их словам, животное сначала находилось в Hongqi, а затем перебралось в Changan. Специалисты пришли к выводу, что «кот тяготеет к китайским машинам». В конечном итоге пушистого пассажира удалось вытащить и найти для него новых владельцев.
В комментариях к видео некоторые подписчики канала усомнились в китайских корнях животного и предположили, что кот все-таки от «отечественных» производителей, возможно, «дальневосточных». Один из комментаторов назвал его «новым нелегальным мигрантом».
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