Россиянину раскрошили челюсть после замечания в ресторане
В Таиланде на острове Самуи разыскивают 35-летнего москвича, криптоинвестора Ивана, который в состоянии сильного алкогольного опьянения напал на соотечественника в ресторане Dirk’s Pizza. Поводом стало замечание вести себя тише, пишет телеграм-канал SHOT.
Как рассказала девушка пострадавшего, её 29-летний парень Артур сделал мужчине замечание после того, как тот начал нецензурно браниться и грубить официантам. Спустя 15 минут Иван подошел к Артуру со спины и несколько раз ударил его пивной кружкой по голове и в лицо, после чего скрылся.
У пострадавшего диагностировали оскольчатый перелом челюсти со смещением — ему сделали сложную операцию, предстоит еще несколько. Молодой человек пока не может говорить и питается через трубочку.
Полиция установила личность нападавшего. Задержать его до сих пор не удалось.
Читайте также: