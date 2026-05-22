Подросток избил женщину в пермском автобусе после замечания о курении

СК возбудил дело после нападения подростка на женщину в пермском автобусе
Фото: iStock/Snezhana Kudryavtseva

В Перми возбудили уголовное дело после того, как подросток напал на женщину в автобусе. Об этом сообщает Telegram-канал «Следком Прикамья».



Ранее в Интернете появилась информация об агрессивном поведении несовершеннолетнего пассажира. В местных пабликах выложили клип, на котором видно, что женщина сделала замечание юноше за курение в салоне общественного транспорта. В ответ подросток стал наносить собеседнице удары ногой.

Следователи возбудили дело по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации — хулиганство. В настоящее время правоохранители устанавливают личность злоумышленника. Также проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Мария Моисеева

