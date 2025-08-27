Москвич украл из магазина в Мытищах 50 пачек сливочного масла
Мужчину, подозреваемого в краже товара из сетевого магазина в Мытищах, задержала полиция. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Заявление о краже подал представитель магазина. Он рассказал, что из торгового зала похитили 50 упаковок сливочного масла. Общая сумма ущерба составила более 13 тысяч рублей.
«Полицейские задержали подозреваемого в совершении кражи. Им оказался житель Москвы. В магазин он вошёл как покупатель, незаметно забрал масло и ушёл, не заплатив», — говорится в сообщении.Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили до суда под подписку о невыезде.
Ранее сообщалось, что в Московской области задержали подозреваемого в жестоком убийстве, совершённом в 2008 году.