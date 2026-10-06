Достижения.рф

Землетрясение ощутили жители российского региона

У Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4
Фото: iStock/SteveCollender

На Курильских островах произошло землетрясение. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмического центра (EMSC).



Сейсмологи зарегистрировали подземные толчки во вторник, 6 октября, примерно в 21:42 (13:42 мск). Их магнитуда достигала 4,4 — такие землетрясения относятся к ощутимым и способным вызвать незначительные повреждения.

Эпицентр природного катаклизма располагался в 94 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска с населением около 2,4 тысяч человек. Очаг, в свою очередь, залегал на глубине 40 километров. Сведения о пострадавших и разрушениях пока не поступали.

Ранее сообщалось, что на Камчатке зафиксировали 34 землетрясения за сутки. Самыми сильными в этой серии стали подземные толчки магнитудой 5,7.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0