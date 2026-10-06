Мужчина отказался пересесть на свое место в самолете и спровоцировал эвакуацию
Пассажиров эвакуировали из самолета из-за вызывающего поведения их попутчика. Об этом пишет портал Simple Flying.
Инцидент произошел на рейсе авиакомпании Frontier Airlines из Атланты в Сан-Франциско. По данным перевозчика, пассажир сел не на свое место и отказался пересаживаться даже после просьбы члена экипажа. Когда бортпроводник потребовал покинуть борт, мужчина не подчинился и тем самым спровоцировал эвакуацию всего самолета.
Экипаж высадил всех пассажиров на взлетную полосу, после чего в салон вошли правоохранители. Поговорив с ними, мужчина все же освободил место и покинул борт. В итоге самолет отправился в пункт назначения без него.
Ранее сообщалось, что частный самолет Gulfstream G100, следовавший с Бермудских островов в Бостон, пропал без вести. На борту находились шесть человек. Бизнес-джет использовался для медицинской транспортировки.
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