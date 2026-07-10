Россиянин застрял между стеной дома и кондиционером

10 июля 2026, 11:55

В Уфе спасатели освободили мужчину, застрявшего между стеной и кондиционером

Фото: iStock/Lazy_Bear

В Уфе спасатели помогли мужчине, который застрял между стеной здания и наружным блоком кондиционера. Об этом сообщила пресс-служба управления гражданской защиты (УГЗ) города.