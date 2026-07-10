Россиянин застрял между стеной дома и кондиционером
В Уфе спасатели помогли мужчине, который застрял между стеной здания и наружным блоком кондиционера. Об этом сообщила пресс-служба управления гражданской защиты (УГЗ) города.
Пространство оказалось слишком узким, и мужчина не смог выбраться самостоятельно. Прибывшая на место дежурная смена с помощью инструментов аккуратно демонтировала кронштейны кондиционера и освободила «пленника».
Позже медики осмотрели пострадавшего. Серьезных травм они не нашли, жизни уфимца ничего не угрожает. Обстоятельства, при которых он оказался в такой ситуации, не уточняются.
Ранее сообщалось, что в Приангарье спасатели сняли со скалы туристку, которая застряла на высоте 60 метров. Инцидент произошел в Ольхонском районе, когда муж и жена гуляли по Сарминскому ущелью.
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