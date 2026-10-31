Россиянка бесследно исчезла после ссоры с сирийцем на Кипре
Россиянка пропала без вести на Кипре после ссоры с возлюбленным из Сирии. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По его информации, 61-летняя Ольга состояла в отношения с 43-летним сирийцем. После конфликта с ним женщина внезапно перестала выходить на связь и не пришла на запланированную встречу. Спустя пять дней в полицию поступило заявление о пропаже гражданки, а ее автомобиль нашли брошенным.
Уточняется, что незадолго до исчезновения женщины возле дома ее возлюбленного заметили двух человек. Сосед рассказал, что вскоре после этого оттуда донесся женский крик. Кроме того, камеры видеонаблюдения запечатлели, как машина задним ходом заехала на участок, где в ее багажник что-то положили. Следователи не исключают, что таким образом злоумышленники могли вывезти тело россиянки.
30 октября сирийца задержали в аэропорту Ларнаки. Его подозревают в расправе над сожительницей, однако свою причастность к преступлению мужчина отрицает. Тем временем поиски Ольги продолжаются.
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