Россиянка бесследно исчезла после ссоры с сирийцем на Кипре

31 октября 2026, 14:16

На Кипре задержали сирийца, подозреваемого в расправе над возлюбленной-россиянкой

Фото: iStock/joseh51camera

Россиянка пропала без вести на Кипре после ссоры с возлюбленным из Сирии. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.