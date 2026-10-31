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В Иваново девочка отпраздновала Хэллоуин и оказалась на больничной койке

В Иваново ребенка госпитализировали с отравлением после празднования Хэллоуина
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Иваново девочка попала в реанимацию с отравлением после празднования Хеллоуина с друзьями. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.



По данным полиции, в настоящее время ребенок находится в сознании и на учете не состоит. Сейчас выясняется, чем именно отравилась пациентка, а также все обстоятельства произошедшего.

Ранее жительница Подмосковья получила тяжёлое отравление после домашних блюд из грибов. Медики выявили у пациентки острое нарушение мозгового кровообращения.

Кроме того, люди массово отравились в Японии. Десятки пострадавших.

Никита Кротов

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