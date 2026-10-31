В Иваново девочка отпраздновала Хэллоуин и оказалась на больничной койке

31 октября 2026, 14:06

В Иваново ребенка госпитализировали с отравлением после празднования Хэллоуина

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Иваново девочка попала в реанимацию с отравлением после празднования Хеллоуина с друзьями. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.