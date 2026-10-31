В Иваново девочка отпраздновала Хэллоуин и оказалась на больничной койке
В Иваново ребенка госпитализировали с отравлением после празднования Хэллоуина
В Иваново девочка попала в реанимацию с отравлением после празднования Хеллоуина с друзьями. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По данным полиции, в настоящее время ребенок находится в сознании и на учете не состоит. Сейчас выясняется, чем именно отравилась пациентка, а также все обстоятельства произошедшего.
Ранее жительница Подмосковья получила тяжёлое отравление после домашних блюд из грибов. Медики выявили у пациентки острое нарушение мозгового кровообращения.
Кроме того, люди массово отравились в Японии. Десятки пострадавших.
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