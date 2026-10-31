На улицу российского города вышел медведь, данные проверяет МВД

31 октября 2026, 13:53

МВД: полицейские проверяют данные о выходе медведя на улицу в Кызыле

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Очевидцы сообщили о появлении медведя на улице в правобережной части Кызыла, столицы Республики Тыва. Об этом информирует МВД по региону.





В поисках животного задействовали три единицы автотранспорта. Также применяется квадрокоптер.





«Полицейские проверяют информацию, поступившую от очевидцев, о перемещении медведя на правом берегу... В настоящее время сотрудники полиции совместно с сотрудниками охотнадзора проверяют указанную информацию», — говорится в сообщении ведомства.