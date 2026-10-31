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На улицу российского города вышел медведь, данные проверяет МВД

МВД: полицейские проверяют данные о выходе медведя на улицу в Кызыле
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Очевидцы сообщили о появлении медведя на улице в правобережной части Кызыла, столицы Республики Тыва. Об этом информирует МВД по региону.



В поисках животного задействовали три единицы автотранспорта. Также применяется квадрокоптер.

«Полицейские проверяют информацию, поступившую от очевидцев, о перемещении медведя на правом берегу... В настоящее время сотрудники полиции совместно с сотрудниками охотнадзора проверяют указанную информацию», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее медведь залез в холодильник и достал алкоголь. Животное прошло через незапертую калитку.
Никита Кротов

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