Россиянка чуть не погибла во время землетрясения в Венесуэле
В результате мощного землетрясения в Венесуэле российская туристка Елена чудом избежала гибели, оказавшись под угрозой обрушения в собственной квартире. Инцидент произошёл в Каракасе, где стихия нанесла наибольший урон северной части города.
По информации SHOT, Елена находилась в многоквартирном доме на 14-м этаже вместе с мужем и младшим сыном, когда начались первые подземные толчки. По словам женщины, с полок внезапно посыпались предметы, здание сильно раскачивалось. Спасательные службы оперативно приступили к эвакуации жильцов. Россиянка не стала задерживаться за вещами и даже оставила телефон, чтобы как можно быстрее покинуть опасное здание по шатающейся лестнице.
Семья направилась к друзьям, проживающим в южной части венесуэльской столицы, где воздействие стихии было менее ощутимым. Однако толчки продолжались, и всю ночь россияне провели на улице. Лишь спустя десять часов, после того как сейсмическая активность пошла на спад, им разрешили ненадолго вернуться домой, чтобы забрать самое необходимое. В настоящее время специалисты проводят оценку устойчивости зданий к возможным повторным ударам стихии.
Землетрясение, признанное самым разрушительным в стране за последние 126 лет, унесло жизни как минимум 32 человек, ещё около 700 пострадали. Наиболее серьёзные разрушения зафиксировали в штатах Миранда и Ла-Гуайра. Сейсмологи прогнозируют 98-процентную вероятность новых подземных толчков. В связи с чрезвычайной ситуацией в Венесуэле ввели режим чрезвычайного положения. Данных о других пострадавших гражданах России на текущий момент не поступало.
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