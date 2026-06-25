Россиянка чуть не погибла во время землетрясения в Венесуэле

25 июня 2026, 12:23

SHOT: Российская туристка едва не погибла при землетрясении в Венесуэле

Фото: istockphoto/SteveCollender

В результате мощного землетрясения в Венесуэле российская туристка Елена чудом избежала гибели, оказавшись под угрозой обрушения в собственной квартире. Инцидент произошёл в Каракасе, где стихия нанесла наибольший урон северной части города.