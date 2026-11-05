Россиянка чуть не умерла после лекарства из китайской аптеки
Россиянка едва не погибла в Китае после лекарства из местной аптеки. Как сообщает Telegram-канал SHOT, у девушки начались удушье и потеря голоса, а тело покрылось волдырями.
Виктория из Москвы (имя изменено) отдыхала в Санья на Хайнане. После посещения местного кафе у неё начались сильные боли в животе. Через два дня она пошла в аптеку возле ТЦ. Фармацевт расспросила больную о симптомах и аллергии и посоветовала травяной гранулированный препарат.
После приёма лекарства состояние москвички резко ухудшилось: отёк правый глаз, затем левый, через полчаса сыпь покрыла всё тело. Кроме того, на лбу девушки появились два крупных красных отёка, язык и шея опухли. У россиянки начался анафилактический шок.
Получить экстренную помощь оказалось непросто из-за проблем со связью со страховой. В больнице туристке поставили капельницу с антигистаминным и отправили домой. Рекомендаций по лечению пациентка не получила — ей лишь посоветовали не покупать лекарства в местных аптеках.
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