Россиянка чуть не умерла после лекарства из китайской аптеки

05 ноября 2026, 11:43

Россиянка пережила анафилактический шок в Китае после средства из местной аптеки

Фото: Istock/sudok1

Россиянка едва не погибла в Китае после лекарства из местной аптеки. Как сообщает Telegram-канал SHOT, у девушки начались удушье и потеря голоса, а тело покрылось волдырями.