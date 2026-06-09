В ХМАО школьница приняла таблетки перед экзаменами и у неё начались галлюцинации
В ХМАО 16-летняя школьница попала в больницу после передозировки антидепрессантами перед экзаменами. Как сообщает Telegram-канал SHOT, девочка смешала лекарство с другим препаратом.
Выпускница испытывала тревогу и обратилась к психиатру. Врач выписал ей антидепрессанты. Девушка превысила дозу и добавила к ним препарат от болезни Паркинсона. У неё начались галлюцинации: она видела насекомых, затем — знакомых, которых рядом не было. Четыре дня школьница провела в психиатрической клинике.
Отмечается, что аналогичные случаи происходили в Башкирии, Москве и других регионах. В соцсетях подростки рассказывают, что покупают препарат от болезни Паркинсона ради галлюцинаций. Некоторые увеличивают дозу или смешивают лекарство с алкоголем.
Последствия — судороги, тахикардия и даже кома. Хотя препарат отпускают только по рецепту, школьники находят аптеки, где его продают без проблем. Взрослые обратились в Росздравнадзор с просьбой провести проверку и ужесточить продажу таких препаратов.
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