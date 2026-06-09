На западе Москвы летучая мышь ворвалась в квартиру и вцепилась в кошку
Летучая мышь ворвалась в квартиру на западе Москвы и вцепилась в кошку. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Чрезвычайное происшествие случилось в жилой высотке на улице Удальцова. Жильцы квартиры увидели, как представитель рукокрылых залетел к ним в жилище. По словам очевидцев, мышь набросилась на кошку и укусила её.
После этого питомца начало сильно тошнить. Спасатели прибыли на место, поймали крылатую гостью и выпустили её на волю. Люди не пострадали. Хозяева планируют отвезти кошку к ветеринару для осмотра.
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