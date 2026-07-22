Выяснились новые подробности нападения собаки на внука Дарьи Донцовой
Владелец собаки, напавшей на внука Дарьи Донцовой, изложил свою версию событий. Его слова приводит «МК».
Хозяин пса сообщил, что инцидент произошёл после прогулки с питомцем. Группа детей, включая семилетнего внука писательницы, каталась на одном квадроцикле. В какой-то момент они спешились, и мальчик направился к собаке.
Пёс сразу же атаковал ребёнка, несмотря на попытки мужчины удержать животное за поводок. Затем владелец привязал пса к столбу, оказал первую помощь пострадавшему и вызвал скорую. Родители потерпевшего прибыли через 10 минут и забрали ребёнка. Мужчина отметил, что сейчас ищет контакты родителей мальчика, чтобы предложить свою помощь.
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