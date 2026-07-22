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Выяснились новые подробности нападения собаки на внука Дарьи Донцовой

Фото: Istock/Kyle Reynolds

Владелец собаки, напавшей на внука Дарьи Донцовой, изложил свою версию событий. Его слова приводит «МК».



Хозяин пса сообщил, что инцидент произошёл после прогулки с питомцем. Группа детей, включая семилетнего внука писательницы, каталась на одном квадроцикле. В какой-то момент они спешились, и мальчик направился к собаке.

Пёс сразу же атаковал ребёнка, несмотря на попытки мужчины удержать животное за поводок. Затем владелец привязал пса к столбу, оказал первую помощь пострадавшему и вызвал скорую. Родители потерпевшего прибыли через 10 минут и забрали ребёнка. Мужчина отметил, что сейчас ищет контакты родителей мальчика, чтобы предложить свою помощь.

Ольга Щелокова

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