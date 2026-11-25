Россиянка два года спонсировала фальшивого китайского актёра ради встречи
Жительница Новосибирска по имени Оксана два года переводила деньги человеку, который выдавал себя за китайского актёра Сюй Кая. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Пара познакомилась в Instagram*. Собеседник признался женщине в чувствах и предложил встретиться, а для организации свидания попросил оформить заявку на специальном сайте и оплатить расходы.
За два года общения в закрытом мессенджере Оксана перевела более двух миллионов рублей — якобы на авиабилеты, членскую карту и другие нужды. Платежи поступали на счета разных людей. Россиянка брала кредиты, а её квартира оказалась под залогом.
Последний перевод состоялся 11 ноября, после чего собеседник перестал выходить на связь. За всё время общения сибирячка ни разу не видела мужчину по видеосвязи и не слышала его голоса — они переписывались только на английском языке. Теперь женщина подозревает, что её обманули мошенники.
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