25 ноября 2026, 20:09

Жительница Новосибирска заложила квартиру ради встречи с «китайским актёром»

Фото: Istock/Techa Tungateja

Жительница Новосибирска по имени Оксана два года переводила деньги человеку, который выдавал себя за китайского актёра Сюй Кая. Об этом сообщает РЕН ТВ.