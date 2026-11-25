Женщина попыталась провезти через границу 21 живую змею, спрятав их под брюками
Сотрудники таможни китайского Шэньчжэня задержали женщину, которая пыталась незаконно ввезти в страну 21 живую змею. Рептилий она упаковала в носки и закрепила на ногах. Об этом пишет Sina.
Инцидент произошёл на пограничном пункте Футянь. Женщина прошла в зону таможенного контроля и ничего не задекларировала. Сотрудников привлекли её широкие брюки и скованная походка. Пассажирку остановили для досмотра.
Под брюками таможенники нашли чёрные наколенники на голенях, закреплённые скотчем. В каждом лежало по три свёртка из носков с живыми змеями. Всего работники таможни насчитали 21 рептилию. Специалисты центра карантинного контроля Шэньчжэня установили: все змеи относятся к подвязочным. В Китае этот вид считают чужеродным.
Представители таможенной службы напомнили: китайское законодательство запрещает ввоз живых животных и растений без разрешения. Нарушителям грозит ответственность. Зачем женщина перевозила змей и какое наказание ей грозит, не уточняется.
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