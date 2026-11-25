25 ноября 2026, 19:50

Таможня Китая задержала женщину с 21 живой змеей в носках на ногах

Фото: Istock/ChristinaPrinn

Сотрудники таможни китайского Шэньчжэня задержали женщину, которая пыталась незаконно ввезти в страну 21 живую змею. Рептилий она упаковала в носки и закрепила на ногах. Об этом пишет Sina.