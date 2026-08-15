Москвичка ослепла на один глаз из-за взрыва нового бытового прибора
Москвичка лишилась зрения на один глаз после того, как в нескольких сантиметрах от её лица взорвался новый водонагреватель. Девушка приобрела его всего неделю назад, передает Telegram-канал Baza.
Россиянка рассказала, что в один из вечеров попыталась включить прибор, но тот не заработал, как надо. Дисплей с температурой, вопреки инструкции, не загорелся. Когда девушка выключила воду, аппарат взорвался рядом с её лицом.
Осколок попал в глаз, разорвал нижнее веко, и пострадавшая перестала видеть. В момент происшествия она стояла боком к прибору – предварительно, это спасло жительницу Москвы от более тяжёлых травм.
Врачи диагностировали сильнейшую контузию глаза, кровоизлияние и перелом орбитальной кости. Они отметили, что существует риск отслойки сетчатки и повреждения зрительного нерва, и пока неизвестно, удастся ли восстановить пострадавшей зрение.
Ранее «Радио 1» передавало, что 44-летнего мужчину жестоко зарезали в Махачкале. Нападение произошло в саду на улице Максима Горького — неизвестный более 20 раз ударил свою жертву ножом. Предварительно, причиной конфликта стала кровная месть.
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