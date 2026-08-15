Москвичка ослепла на один глаз из-за взрыва нового бытового прибора

15 августа 2026, 00:31

Baza: Москвичка лишилась зрения на один глаз после взрыва нового водонагревателя

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Москвичка лишилась зрения на один глаз после того, как в нескольких сантиметрах от её лица взорвался новый водонагреватель. Девушка приобрела его всего неделю назад, передает Telegram-канал Baza.