Аппаратура и новые песни Олега Газманова оказались под водой перед юбилейным концертом

14 августа 2026, 20:04

Студию певца Олега Газманова затопило

Олег Газманов (Фото: Instagram* / @oleggazmanov)

Олег Газманов рассказал в соцсетях о неприятном происшествии, из-за которого его студия оказалась затоплена. Певец как раз записывал новые треки и занимался аранжировками перед подготовкой к юбилейному концерту, однако часть оборудования и музыкальных материалов пострадала от воды.