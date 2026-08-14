Аппаратура и новые песни Олега Газманова оказались под водой перед юбилейным концертом
Олег Газманов рассказал в соцсетях о неприятном происшествии, из-за которого его студия оказалась затоплена. Певец как раз записывал новые треки и занимался аранжировками перед подготовкой к юбилейному концерту, однако часть оборудования и музыкальных материалов пострадала от воды.
По словам артиста, причиной аварии стал лопнувший расширительный бачок в котельной, расположенной над студией. В результате вода попала в помещение и повредила аппаратуру, на которой хранились результаты работы Газманова.
Несмотря на случившееся, певец старается не унывать. Сейчас специалисты пытаются восстановить оборудование и сохранить записанные композиции.
Если вернуть утраченные материалы не получится, Газманову придётся заново записывать песни и делать аранжировки. Всё это произошло прямо во время подготовки к его юбилейному концерту.
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