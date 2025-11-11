Россиянка годами требовала деньги у бывшего возлюбленного, выдумав общего ребёнка
Суд в Свердловской области вынес приговор местной жительнице за мошенничество в отношении бывшего партнёра. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.
После расставания в 2018 году женщина сообщила мужчине, что ждёт от него ребёнка, и он начал регулярно переводить ей деньги. Летом 2025 года она снова связалась с бывшим партнёром. Россиянка заявила, что их общий «сын-школьник» оказался в детском доме из-за её сложного финансового положения.
Мужчина перевёл 50 тысяч рублей и принял решение навестить ребёнка. Он приехал в Серов, но не смог встретиться с мальчиком. Вскоре он выяснил, что его бывшая возлюбленная все эти годы сообщала ему ложные сведения.
Подсудимая полностью признала вину и вернула большую часть денег. Суд взыскал с неё оставшиеся 11 тысяч рублей и назначил наказание в виде года исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства.
