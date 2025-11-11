Россиянка годами требовала деньги у бывшего возлюбленного, выдумав общего ребёнка

11 ноября 2025, 17:28

В Серове вынесли приговор по делу о мошенничестве с несуществующим ребёнком

Фото: Istock/Andrii Yalanskyi

Суд в Свердловской области вынес приговор местной жительнице за мошенничество в отношении бывшего партнёра. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.