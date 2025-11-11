В Томской области мужчины затолкали подростка в машину, вывезли из села и избили

11 ноября 2025, 17:02

В Томской области двоих мужчин задержали за похищение подростка

Фото: Istock/Oleksandr Sadovenko

В Томской области конфликт между подростком и местным жителем привёл к уголовному делу. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.