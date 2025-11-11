В Томской области мужчины затолкали подростка в машину, вывезли из села и избили
В Томской области конфликт между подростком и местным жителем привёл к уголовному делу. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.
Инцидент случился в селе Кривошеино. Трое мужчин избили 17-летнего школьника. Затем они посадили его в машину, вывезли за пределы села и продолжили избивать. В какой-то момент пострадавший сумел сбежать.
Установлено, что мотивом преступления стал конфликт между одним из обвиняемых и потерпевшим. В чём именно состояла ссора, ведомство не уточняет. Сотрудники СК РФ совместно с МВД и СОБР задержали двоих подозреваемых.
Ими оказались 31-летний местный житель и 38-летний иностранец. Ещё одного мужчину объявили в федеральный розыск. Возбуждено уголовное дело о похищении человека группой лиц по предварительному сговору. Сейчас фигуранты находятся под стражей. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Читайте также: