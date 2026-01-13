Иностранец пытался надругаться над двумя девушками в центре города
В Барселоне полиция задержала иностранного гражданина по подозрению в сексуальных домогательствах. Информацию об инциденте распространило издание El Caso.
Событие произошло на знаменитой улице Рамбла в центре города. Полицейские, которые патрулировали район, увидели мужчину. Он приставал к двум девушкам. Когда гражданин заметил правоохранителей и понял, что они могут его арестовать, он попытался убежать. Стражи порядка быстро его догнали и задержали.
Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался гражданин Алжира. В ближайшее время он предстанет перед судом. Судья решит, будет ли фигурант дела ждать решения суда под стражей или на свободе.
