В Новомосковске фигурант дела о наркотиках пытался дать полмиллиона следователю
В Тульской области полиция задержала 19-летнего жителя Тулы по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом информирует УМВД региона.
Инцидент произошёл 5 января. После доставки в отдел полиции Новомосковска молодой человек в кабинете начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков предложил сотруднику деньги. Он просил не возбуждать против него уголовное дело.
Сумма предполагаемой взятки составила 500 тысяч рублей. Несмотря на предупреждение полицейского о противозаконности его действий, задержанный попытался передать офицеру 28 тысяч рублей в качестве первой части этой суммы.
Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали все предложения и попытки передать деньги. На основании собранных материалов следствие в тот же день возбудило дело. Теперь фигуранту вменяют не только наркопреступление, но и покушение на дачу взятки.
