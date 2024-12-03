Россиянка хотела подработать на подарки детям и угодила в бордель

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Жительница Екатеринбурга искала подработку, чтобы заработать денег на новогодние подарки детям. Откликнувшись на вакансию «помощник администратора», она едва не стала работницей подпольного салона интимных услуг.
Ничего не подозревая, мать-одиночка отправилась в офис на собеседование по указанному в объявлении адресу, передаёт сетевое издание Е1. Там ей рассказали, что в её обязанности будут входить ответы на телефонные звонки и обращения в мессенджерах. Также ей будет нужно рассказывать о сексуальных услугах, прелестях совместного приёма душа и прочих плотских утех. Также ей намекнули, что если она захочет дополнительно подзаработать, то может и сама обслуживать клиентов.
Женщина с возмущением отказалась и покинула офис сомнительного заведения. Журналисты портала обратились в компанию, но там опровергли информацию об интимных услугах, заявив, что у них мужской спа-салон и кабинет массажа.
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Александр Бойцов