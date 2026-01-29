Россиянка и её супруг истязали девочку, пытаясь изгнать из неё «сущность»
В Новосибирске суд приговорил женщину к четырем годам колонии за истязание малолетней девочки. Трагедия произошла, когда супружеская пара пыталась изгнать некую «сущность» из ребенка. Об этом пишет РИА Новости.
Суд установил, что в июне 2024 года супруги присматривали за тремя детьми знакомой. На протяжении четырех дней они не кормили девочку твердой пищей. Она стояла на крапиве обнаженными ногами, подвергалась побоям с использованием веревки и прута. Все издевательства записывались на мобильный телефон.
Мужчина насильно влил малышке не менее восьми литров воды. В результате этого она скончалась в больнице от отравления. Уголовное дело в отношении него было прекращено после его смерти в следственном изоляторе. Суд также обязал женщину выплатить родителям погибшей девочки 700 тысяч рублей в качестве компенсации.
