Россиянка и её супруг истязали девочку, пытаясь изгнать из неё «сущность»

29 января 2026, 09:04

Женщине в Новосибирске дали срок за истязание девочки при изгнании сущности

Фото: iStock/frentusha

В Новосибирске суд приговорил женщину к четырем годам колонии за истязание малолетней девочки. Трагедия произошла, когда супружеская пара пыталась изгнать некую «сущность» из ребенка. Об этом пишет РИА Новости.