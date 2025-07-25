В Екатеринбурге мужчины изнасиловали и подожгли двух 13-летних девочек

25 июля 2025, 10:49

В Свердловской области осудят 2 мужчин за изнасилования и поджог 2 школьниц

Фото: iStock/Akintevs

В Свердловской области следователи завершили расследование уголовного дела о двух изнасилованных и сожженных более 30 лет назад российских школьницах. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя управления Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга.