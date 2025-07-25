В Екатеринбурге мужчины изнасиловали и подожгли двух 13-летних девочек
В Свердловской области следователи завершили расследование уголовного дела о двух изнасилованных и сожженных более 30 лет назад российских школьницах. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя управления Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга.
Обвиняемыми по делу проходят трое мужчин. Двое из них предстанут перед судом, а третий находится в розыске.
В момент совершения преступления двоим фигурантам дела было 18 лет, а дядя одного из них, который сейчас разыскивается, был старше. Осенью 1994 года один из обвиняемых вместе с дядей изнасиловал 13-летнюю девочку, а потом они убили ее. После этого парень вспомнил, что подруга убитой — 13-летняя жительница Екатеринбурга — знала о том, что школьница пошла к нему. Мужчины решили убить и свидетельницу.
Для этого они привлекли 18-летнего знакомого, который хорошо общался с девочкой. Двое молодых людей приехали к дому школьницы и убедили ее поехать с ними. Когда несовершеннолетняя поднялась в квартиру, где уже без признаков жизни лежала ее подруга, она также была изнасилована и впоследствии убита. Преступники вынесли тела школьниц из квартиры и, погрузив их в машину, вывезли на берег Чусовского озера в Екатеринбурге, где сожгли, а сами скрылись.
Частично обгоревшие тела вскоре нашли правоохранители. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, однако его фигурантов нашли намного позже.
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